Stem Ingrid Claeys tot Krak van Oudenburg

Ingrid Claeys (59) is heel blij met haar nominatie. “Ik ben al bij De Twaalf, en nu nog eens genomineerd voor de Krak. Heel tof dat jullie aan mij hebben gedacht.”

Ingrid Claeys woont al sinds 1964 in Oudenburg. Ze is getrouwd met Patrick Vanhooren, moeder van Maaike en oma van Achiel en Cecile. Ingrid werkt al 17 jaar bij Daikin. Ze is al ettelijke jaren voorzitter van de verbroedering tussen Oudenburg en Dietkirchen, een taak die ze overnam van haar vader. “Via mijn dochter zijn we al de derde generatie die daar vriendschappen heeft opgebouwd. We worden beschouwd als elkaars familie en delen veel gebeurtenissen”, zegt Ingrid. (LIN)