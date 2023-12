Stem Ily Landuydt tot Krak van Staden

Ily Landuydt (17) won in oktober de prestigieuze modellenwedstrijd Queen of the Models. “Ik nam deel om meer zelfzeker te worden”, vertelt Ily. “Zowat mijn ganse lagereschooltijd werd ik immers gepest. Ik wilde bewijzen dat ik dit kon en dat het verleden achter mij ligt.” Queen of the Models liep van half maart tot eind oktober. De 25 finalistes dienden daarbij diverse fotoshoots af te werken. Ily was tot vorig jaar ook een gepassioneerd voetbalster. “Ik speelde als enig meisje bij de U17 van SV Moorslede, tot twee gescheurde ligamenten een eind aan mijn voetbaldroom maakten.” Ily bleef niet bij de pakken zitten en is nu trainer van de U7 van SV Moorslede. (BCH)

Ily Landuydt is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

