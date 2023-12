Stem Ilse Beerland tot Krak van Zonnebeke

Ilse Beerland (48) woont in De Linde in Geluveld. Ze is gehuwd met Wim Denhert en moeder van Lucas, Laura en Simon. Ze is oprichter van het Geluveldse dameskoor, de Shazzy Band. “Bij de oprichting was het de bedoeling om vrouwen uit Geluveld en de regio samen te brengen. Samen zingen zorgt immers voor verbroedering en zingen is een vorm van communicatie. Bij ons is iedereen welkom ongeacht leeftijd, uiterlijk of afkomst.” Op één jaar tijd is het koor van nul naar meer dan 50 leden gegroeid. “Natuurlijk ben ik blij met de nominatie, maar er zijn nog veel vrijwilligers en mensen die zich elke dag actief inzetten voor het verenigingsleven. Ook zij maken het verschil.” (NVZ)

Ilse Beerland is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

