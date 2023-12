Stem Iete Vansteelandt tot Krak van Ichtegem

Iete Vansteelandt (16) uit de Bekegemstraat volgt de opleiding woordkunst-drama aan de Kunsthumaniora in Brugge en hoopt later naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel te gaan. Meer dan 20.000 toeschouwers zagen de jonge Bekegemse dit najaar schitteren als Marie-Thérèse, de oudste dochter van Marie-Antoinette, in de gelijknamige musical die opgevoerd werd in Wijnendale. Hoewel Iete oorspronkelijk enkel een rol als danser ambieerde, werd ze ook geselecteerd als actrice. Zo kon ze haar drie grote passies combineren: dansen, acteren en zingen. “Mijn droom is dan ook om een echte musicalactrice te worden. Maar we zien wel wat het wordt.” (ED)

Iete Vansteelandt is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

