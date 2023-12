Stem Ian Bonduelle tot Krak van Ieper

Ian Bonduelle (32) won dit jaar als MC Flauwer in de 4AD in Diksmuide de freestyle rapbattle De Bestn vant Westn. Hij wil binnenkort ook doorbreken onder de naam Ian De Schilder. Zijn artiestennaam is een eerbetoon aan zijn overleden mama Regine Deschilder. In mei wil hij zijn eerste single uitbrengen als voorbode op een volledig album. Zijn rauwe en eerlijke teksten zijn autobiografisch en gaan onder meer over zijn ADHD en het verlies van zijn mama. “Ik ben vereerd om genomineerd te zijn. Dit komt heel onverwacht en het zou een eer zijn om effectief Krak te worden. Het is een extra motivatie om er ook in 2024 een lap op te geven”, vertelt Ian, die klantenadviseur is bij Fluvius en een flexijob doet als kok bij Markt 22. (API)

Ian Bonduelle is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Ian Bonduelle