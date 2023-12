Stem Hilde Dejonghe tot Krak van Moorslede

“De turnkriebels en liefde voor de sport begonnen al in mijn jonge jaren toen mijn broers trucjes deden in de tuin”, aldus Hilde Dejonghe (64). “Als klein meisje wilde ik dat natuurlijk ook nadoen. Mijn beide dochters turnden bij de club waar ik vele trainingen bijwoonde en zo werd ik gevraagd om te helpen. Ik werd lid van het oudercomité, daarna officieel jurylid, volgde een cursus en werd gediplomeerd trainer. Ik kreeg deels verantwoordelijkheid van de club, werd voorzitter en blijf trainster en jurylid. Genieten van elke dag en alle mooie momenten, klaarstaan om de jeugd te helpen bewegen en hun plezier zien, daarvan gaan mijn ogen blinken.” (RV)

Hilde Dejonghe is genomineerd voor Krak van Moorslede

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem nu voor Hilde Dejonghe