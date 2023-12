Stem Henri Demuysere tot Krak van De Panne

Henri Demuysere (57) behaalde tijdens het EK zeilwagenrijden goud in klasse 2, de meest imposante zeilwagenklasse. Tien jaar na zijn laatste Europese titel mocht Henri dit keer voor eigen volk zegevieren. “De zeilwagenmicrobe kreeg ik van thuis uit mee. Vader Robert en broer Pascal pakten verschillende titels en ook zoon Lucas heeft de microbe te pakken.” Henri werd na zijn titel in De Panne uitgeroepen tot Ambassadeur van De Panne. “Die erkenning en deze Krak-nominatie: dat doet me wel iets. Ik ben een trotse Pannenaar. Op sportief vlak was het een mooi jaar”, aldus Henri, die een decoratiezaak heeft in de Zeelaan. (API)

Henri Demuysere is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

