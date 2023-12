Stem Heleen Verdievel tot Krak van Nieuwpoort

Heleen Verdievel (45), van theewinkel Thélene in de Franslaan, is niet alleen bezig met het verkopen van haar 170 soorten thee, maar zet zich ook in voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor theepluksters. Na een bezoek aan een plantage in Malawi (Oost-Afrika) waar ze zag dat vrouwen in erbarmelijke omstandigheden werken, startte ze een inzamelactie voor gesloten damesschoenen in goede staat. Volgend voorjaar wil ze de schoenen meesturen met een Belg die naar Malawi vertrekt. “De nominatie is super, maar ik ben vooral heel blij dat de schoenenactie een waar succes is waarmee ik heel veel mensen heel gelukkig kan maken.” (PG)