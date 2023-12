Stem Heidi Van Zele tot Krak van Langemark-Poelkapelle

De cultuurraad bekroonde in maart Tuinhier Langemark-Poelkapelle met de Cultuurprijs 2022 naar aanleiding van het 100-jarige jubileum van de vereniging voor mensen met groene vingers. Mede onder impuls van voorzitter Heidi Van Zele (51) was Tuinhier dan ook heel actief in 2021. “Ik vind deze nominatie verrassend, maar heel fijn”, lacht Heidi. “Ik had het niet verwacht. Ik probeer een nieuwe boost te geven aan Tuinhier door te proberen mensen aan te spreken en in de vereniging te krijgen. We moeten vooral zorgen dat de vereniging blijft bestaan en niet verloren gaat.” Heidi is getrouwd met Tom Decoster en mama van Jana en Lore. (TOGH)

Heidi Van Zele is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Heidi Van Zele