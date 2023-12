Stem Heidi Moke tot Krak van De Haan

Een paar maanden geleden ging Chat’oei uit de startblokken, een nieuwe organisatie die zich ontfermt over zwerfkatten in De Haan. De voorzitster is Heidi Moke (52), die destijds ook mee aan de wieg stond van de vzw Knokkenvoordieren. “Enorm blij met de erkenning die we krijgen na 23 jaar zwoegen en ploeteren om iets tot stand te kunnen brengen in De Haan. Volharding, gedrevenheid, toewijding en vooral veel passie voor zij die niet kunnen spreken, heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Dikke merci aan allen om te blijven geloven in wat ik doe. Zeker ook aan onze vrijwilligers die zich vol passie inzetten om de zwerfkatten in De Haan een kans op een beter leven te geven.” (WK)

Heidi Moke is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

