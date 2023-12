Stem Hanne Cornelis tot Krak van Koksijde

Hanne Cornelis (24) werd dit jaar verkozen tot Mieke Garnaal. Tijdens de Garnaalfeesten werd ze samen met haar eredames officieel voorgesteld. Hanne is lid en begeleidster bij volksdansgroep De Juttertjes, waarvan haar moeder Hilde Louagie mede-oprichtster is. Hanne is kleuterjuf in het tweede kleuter van de Koksijdse gemeenteschool. “Verder geef ik nog kleuterdans bij Dynamic Dance School. Als Mieke Garnaal ben ik als het ware een ambassadeur van mijn gemeente en deze Krak-nominatie ligt een beetje in het verlengde hiervan. Al was ik toch vooral verrast met deze nominatie”, lacht Hanne Cornelis. (API)

Hanne Cornelis is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

