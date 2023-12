Stem Hamid Hisari tot Krak van Oostende

Hamid Hisari (39) ontvluchtte Afghanistan en werd in 2008 erkend als vluchteling. Hij leerde op korte tijd Nederlands en ging aan de slag bij Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en het CAW. Twee jaar geleden startte hij, samen met zijn vrouw, Niida-Safraan, een onderneming die pure saffraan uit zijn geboorteland op de markt brengt. De welzijnswerker die ondernemer werd, heeft het hart nog steeds op de juiste plaats. “We helpen via de zaak meisjes en weeskinderen in Afghanistan aan onderwijs”, duidt Hamid. Op zijn nominatie voor Krak reageert Hamid bescheiden: “Ik ben wel vereerd. Wat je doet met de kansen die je krijgt in de samenleving is belangrijk. Ik wil tonen dat je best samenwerkt en positief blijft.” (EFO)

Hamid Hisari is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

