Stem Guido Devolder tot Krak van Meulebeke

Guido Devolder (68) is een bezige bij. De onderwijzer, al superactief binnen de plaatselijke Chiroafdeling, jeugdclub De Krulle en de lokale jeugdraad, werd voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie en stond aan de wieg van vzw De Miere, de Bonte Berenfeesten en de ridderorde van de Grote Beer. Hij speelde bij de Jempi-Boys liefhebbersvoetbal en was betrokken bij een dozijn toneelstukken. Karel zet nog steeds zijn schouders onder de Bondswerking in Meulebeke. Guido is nu bijna 50 jaar actief bij zeehengelclub De Zalmvissers, zijn ultieme ontspanning. “Dit is allemaal mogelijk geweest dankzij de prachtige groepen medewerkers die er steeds waren en nog zijn.” (LB)

Guido Devolder is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

