Stem Gudrun Vandenbussche tot Krak van Ardooie

Als je Gudrun Vandenbussche (39) tegen het lijf loopt, komt de Peloeze Fjèste ter sprake. Ze is sinds de start van deze happening voorzitter van het inrichtend comité. “Tijdens een avondje uit met vrienden, nu al vijftien jaar geleden, broedden we op het idee om een gezinsfeestje te bouwen op het einde van augustus. Zo begon de Peloeze Fjèste op het Mgr. Roelensplein. Door de groei weken we uit naar het grotere Volksplein.” Wat maakt het feest zo aantrekkelijk? “Vooreerst de datum, want de mensen komen terug uit vakantie en willen elkaar ontmoeten. Ten tweede de locatie, zo gezellig op het gras. En we bieden alles gratis aan.” (JM)

Gudrun Vandenbussche is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Gudrun Vandenbussche