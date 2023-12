Stem Griet Huyghebaert tot Krak van Gistel

In 2019 is Zwerfkatjes Gistel opgestart door Griet Huyghebaert (61). “Ik volgde al een tijdje de Facebookpagina’s van Zwerfkatjes Middelkerke en Koekelare. Daarbij zag ik ook regelmatig oproepen van katjes op grondgebied Gistel. Ik kocht zelf een chiplezer om gevonden katten te kunnen identificeren en nam contact op met stad Gistel om het beleid mee vorm te geven. Vrijwilliger Tine stapte onmiddellijk mee in dit project. Onze vrijwilligersgroep telt nu zo’n tien krachten. Wij zijn ook trots dat we een goeie samenwerking met stad Gistel konden bekomen. Met deze nominatie wil ik vooral de problematiek rond zwerfkatten meer in de kijker zetten.” (TVA)

Griet Huyghebaert is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

