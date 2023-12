Stem Greta Bulckaert tot Krak van Roeselare

Greta Bulckaert (62) werkt al 15 jaar bij XPLO, vroeger Onze Kinderen, in Rumbeke. Eerst in de gezinsbegeleiding en als teamleider, nu is ze stafmedewerker. In XPLO begeleidt men 185 gezinnen in de regio Midden West-Vlaanderen, ook 65 kinderen en jongeren verblijven er. “Ik stuur ook het contexthuisje aan, waar ouders tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen.” Greta is ook de dame die instaat voor de vrijwilligerswerking. “Die is heel belangrijk voor ons, jongeren leren er vertrouwen hebben in mensen.” Het is vanuit die ruimte vrijwilligersgroep dat Greta zelf een nominatie kreeg voor de Krak. “Zij zet voortdurend ander mensen in de bloemetjes, nu mag zij als ‘Behartiger van de vrijwilligers’ in de kijker gezet worden”, klonk het. (WVS)

Greta Bulckaert is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

