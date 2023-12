Stem Glenn Dumortier tot Krak van Wervik

Filmmaker Glenn Dumortier (37) mag dan wel al een paar jaar in het Brusselse Koekelberg wonen, in z’n hart is en blijft hij Wervikaan. “Ik ben een geboren en getogen Wervikaan en zal de stad altijd een warm hart blijven toedragen. Mijn wortels liggen er en ik kom er nog bijna wekelijks. Ik maakte al enkele kortfilms en ben op dit moment bezig met mijn eerste langspeelfilm, waarvoor ik kan rekenen op een subsidie van het Vlaams Audiovisueel Fons”.

Begin november stelde hij in GC Forum ook Kortweg voor, een bloemlezing van enkele kortfilms gecombineerd met fragmenten van belangrijke inspiratiebronnen in zijn werk. (RB)