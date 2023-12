Stem Gilbert Deroo tot Krak van Torhout

Gilbert Deroo (78) woont met zijn vrouw Marie-Jo Terrier (76) in de Jeroen Boschlaan. Ze hebben vier kinderen Sabrina, Wendy, Emily en Kim en negen kleinkinderen. Gilbert heeft als industrieel ingenieur gewerkt bij het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen in Brugge, Brussel en Gent, waar hij afdelingshoofd was. Hij is lid van onder meer Tuinhier, KBG en de Rustende Landbouwers en voorzitter van Okra Centrum (al ruim dertien jaar) en de Senioren Adviesraad SAR (al ruim acht jaar). “Ik span mij hard in voor alle senioren”, zegt hij. “Ik probeer eraan bij te dragen dat ze fit blijven, creatief aan de bak komen en kennis kunnen opdoen. Zowel met Okra als met de SAR organiseren we tal van activiteiten die tegelijk ontspannend en leerrijk zijn.” (JS)

Gilbert Deroo is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

