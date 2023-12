Stem Geri Haerynck tot Krak van Koekelare

Dat Geri Haerynck genomineerd wordt als Krak van Koekelare zal niemand verbazen, want hij kwam het voorbije jaar regelmatig in het nieuws. Geri is geen gewone amateurweerman. In zijn tuin staan een heleboel zelfgemaakte meettoestellen. Hij voorspelt al bijna zestig jaar het weer met een trucje van zijn grootmoeder, dat hij liever geheimhoudt. Hij is intussen 82 en denkt nog niet aan stoppen.

Geri is best tevreden over zijn voorspellingen voor 2023. De natte maanden november en december had hij perfect voorspeld. “Ik kan zeggen dat ik voor ongeveer 70 procent juist zit. Op een heel jaar is dat niet slecht, nietwaar.” (PDC)