Stem Gerdy Dupont tot Krak van Poperinge

Gerdy Dupont (48) groeide uit tot een topper in het snooker bij de WDBS, de World Disability Billiards and Snooker. Gerdy onderging zeven rugoperaties en lijdt aan fibromyalgie en artrose. Hij staat vierde op de wereldranglijst en mocht meedoen aan de World Abilitysport Games in Thailand, waar hij zilver pakte. “Het hoogtepunt van het jaar voor mij. Hopelijk krijgen wij snel de nodige erkenning. Dankzij crowdfunding, een benefietconcert van Doofpit en een duwtje in de rug van de stad kon ik deelnemen in Thailand. Ik heb ook veel te danken aan mijn gezin. De Krak van Poperinge zou de kers op de taart zijn, want ik ben een trotse Keikop”, aldus Gerdy. (API)

Gerdy Dupont is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

