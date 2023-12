Stem Gerben Kuypers tot Krak van Middelkerke

Het jaar 2023 was voor Gerben Kuypers (23) het jaar van de doorbraak, in het veld en op de weg. De sportieve hoogtepunten waren onder meer de Belgische titel bij de elite zonder contract in Lokeren en de zesde plaats op het WK in Hoogerheide. “Over mijn WK-prestatie werd het meest gesproken, wat ook normaal is gezien het internationale karakter”, zegt Gerben, die nu bij Circus-Reuz-Technord rijdt en ook een sterke wegcampagne reed. Hij pakte in het nieuwe veldritseizoen al twee overwinningen, in Ardooie en Oisterwijk. “De voorbije weken ging ik op stage in Spanje. Op 17 december hervat ik in Namen. Deze nominatie is een mooie erkenning.” (API)

Gerben Kuypers is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

