Stem Gerard Ghesquiere tot Krak van Deerlijk

Oldtimers restaureren met oog voor de authenticiteit en de techniek, dat is de grote hobby van Gerard Ghesquiere (71). De autofreak in hart en nieren werkte zowat vijf jaar aan de bouw van zijn Corre La Licorne, een oldtimer uit 1927. Als absolute hoogtepunt van het jaar mocht als enige niet-Fransman zijn juweeltje tonen tijdens een groots treffen tijdens een groots treffen in Rebréchien (Frankrijk). “Het is allemaal puur handwerk, ik ben daar fier op. Mijn restauratiehonger is nog niet gestild. Ik heb al een ander project in petto en er zijn plannen beginnen rijpen om een boek te schrijven over de geschiedenis van de Licorne. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…” (DRD)

Gerard Ghesquiere is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

