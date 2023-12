Stem Geert Ampe tot Krak van Vleteren

Tot zijn 60 jaar was Geert Ampe (69) zelfstandig installateur van centrale verwarming, sanitair en elektriciteit in Woesten. Als vrijwilliger bij Nestor brengt hij nu ouderen met zijn eigen auto overal naartoe. Toen de gemeente een plusbusje aanschafte, stond hij klaar als chauffeur. Meermaals per week brengt hij met het busje mensen die in het dagverblijf Noah wonen naar huis. Als ondervoorzitter en spelend lid van de Harmonie Sint-Cecilia is het nu superdruk. “Rond de kerstperiode geven we twee concerten in samenwerking met de harmonie van Elverdinge. We krijgen veel jonge mensen in onze harmonie. Onze toekomst is verzekerd en ik ben daar trots op.” (RVL)

Geert Ampe is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

