Stem Freddy Van Ackere tot Krak van Oostkamp

Freddy Van Ackere (70) uit de Brouwerijstraat in Ruddervoorde is sinds mei 2015 de teamleider van de Okra-afdeling in Ruddervoorde en zijn meer dan 260 leden. “Ik hou eraan als teamleider eens persoonlijk binnen te springen bij al onze leden en ik zie dat onze leden dit ook appreciëren.” Zelf heeft hij ongeveer 55 adressen waar hij de nieuwsbrieven gaat posten. Daarvoor fietst hij door alle buurgemeenten en zelfs iets verder om het Okra-magazine de dag na het verschijnen aan de leden op zijn ronde te bezorgen. Hij is ook op iedere activiteit als eerste aanwezig om alles klaar te zetten en helpt achteraf ook opruimen. (GST)

Freddy Van Ackere is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Freddy Van Ackere