Stem Frans Coussement tot Krak van Veurne

Zo’n twee jaar voor het einde van zijn loopbaan werd bij Frans Coussement (65) parkinson vastgesteld. “Het aantal mensen dat door deze neurologische aandoening wordt getroffen, stijgt alsmaar sneller. De complexe medische behandeling vereist nauwe samenwerking tussen diverse zorgverstrekkers. Ook de familiale omgeving speelt een grote rol. Op Vlaams niveau is er de Liga, die mensen met parkinson samenbrengt. Maar in de Westhoek was er niets… We hebben mensen met parkinson samengebracht. Al zo’n 100 leden leerden elkaar kennen, doen mee aan activiteiten, wisselen ervaringen uit… Samen zijn we sterker, ook en zeker in de Westhoek.” (MVO)

Frans Coussement is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

