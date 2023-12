Stem Franky Vandenbulcke tot Krak van Wevelgem

Als je het zijn buren op het woonerf aan de Processieweg of de bewoners van OCMW-rusthuis Het Gulle Heem vraagt is Gullegemnaar Franky Vandenbulcke echt wel een krak. Franky (63) is een geboren en getogen Gullegemnaar en raakte door een hersenbloeding bij zijn geboorte halfzijdig verlamd. Dat belet hem niet om zijn bejaarde buren op het woonerf te helpen waar hij kan en voor hen boodschappen te doen, de post te bedelen en karweitjes op te knappen. Daarnaast is hij volop actief bij OKRA en helpt hij bij de animatie in het rusthuis. “Sommige bejaarden kijken echt uit naar mijn bezoekjes. Ben ik een krak? Misschien, maar het kost me geen enkele moeite.” (AV)

Franky Vandenbulcke is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

