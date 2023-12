Stem Frank Vervaeke tot Krak van Harelbeke

Frank Vervaeke (59) is al 15 jaar de drijvende kracht achter Stasegem LOOPT!, een organisatie van de Stasegemse Vrienden. “Onze bestuursleden zijn eigenlijk allemaal kraks”, aldus Frank. Hij is getrouwd met Ann Bruneel en papa van Julie en Emile. Frank was magazijnier en goederenverantwoordelijke bij Brooklyn, en een fervent jogger en loper. Hij dankt zijn nominatie aan de inzet voor de joggingwedstrijd Stasegem LOOPT!. “Ik was erg verrast en vereerd”, zegt Frank. Al van de eerste wedstrijd in 2010 wordt de integrale opbrengst van de loopwedstrijd geschonken aan goede doelen. De vereniging kon in de 13 edities en een virtuele corona-editie al 95.800 euro schenken. (PVH)

Frank Vervaeke is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

