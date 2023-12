Stem Frank Vervaeke tot de Krak van Harelbeke

Frank Vervaeke (59) is al 15 jaar de drijvende kracht achter Stasegem LOOPT!, een organisatie van de Stasegemse Vrienden. “Onze bestuursleden zijn eigenlijk allemaal kraks”, aldus Frank. Hij is getrouwd met Ann Rosseel en papa van Julie en Emile. Frank werkt als leidinggevende in de logistiek bij Brooklyn, en is een fervent jogger en loper. Hij is ook zwopper en lid van milieuzaken Stasegem. Hij dankt zijn nominatie aan de inzet voor de joggingwedstrijd Stasegem LOOPT!. “Ik was erg verrast en vereerd”, zegt Frank. Al van de eerste wedstrijd in 2010 wordt de integrale opbrengst van de loopwedstrijd geschonken aan goede doelen. De vereniging kon in de 13 edities en een virtuele corona-editie al 95.800 euro schenken. (PVH)