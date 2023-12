Stem Frank Fourneau tot Krak van Waregem

De 51-jarige Frank Fourneau liep als long covid-patiënt hersenschade op. Door geheugenproblemen moest hij zijn job stopzetten. Een nieuw doel vond hij in het ondersteunen en begeleiden van Oekraïense vluchtelingen. “Een vriendin ving enkele gezinnen op. Ik hielp de families waar ik kon en startte nadien een Faceboekgroep op voor Oekraïners in Waregem. Zo begon ik steeds meer en meer gezinnen te helpen. Nu sta ik meer dan 260 vluchtelingen bij. Daarnaast steun ik ook hulporganisaties die goederen inzamelen om naar Oekraïne te brengen. Deze week vertrokken nog drie afgeladen trucks vol materiaal.” (LV)

Frank Fourneau is genomineerd voor Krak van Waregem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem nu voor Frank Fourneau