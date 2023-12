Stem Frank Desseyn tot Krak van Ledegem

Frank Desseyn (57) werd in 2000 lid van Gezinssport en werd later afgevaardigde bij de vergaderingen van Gezinsbond. Sinds 2005 is hij voorzitter van Gezinssport en sinds 2018 ook voorzitter van Gezinsbond. “Als voorzitter bereid en leid ik de vergaderingen en coördineer ik de activiteiten. Daarbij is het belangrijk om iedereen te laten meedenken, de verantwoordelijkheid te verdelen en om werkgroepen te maken zodat iedereen zich belangrijk voelt. Het geeft me veel voldoening als de andere bestuursleden enthousiast zijn om te werken in de vereniging. Mensen, vrienden en familieleden samenbrengen en plezier laten beleven op de activiteiten vind ik belangrijk.” (RV)

Frank Desseyn is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

