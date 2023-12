Stem Franca Burke tot Krak van Zwevegem

Franca Burke (44), beter gekend als petsitter Franca, is een warme vrouw met het hart op de juiste plaats. Als petsitter gaat ze bij de mensen aan huis om voor hun dieren te zorgen, en dat doet ze vol liefde. Meer nog, ook gewonde dieren worden bij Franca opgevangen. Daarnaast liet ze zich registreren bij het asiel om thuis kittens op te vangen die elke twee uur melk dienen te krijgen. Franca leeft voor dieren. Ze gaat voor hen door het vuur. “De zorg voor dieren geeft me ontzettend veel voldoening. ik hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.” (ELD)

Franca Burke is genomineerd voor Krak van Zwevegem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem nu voor Franca Burke