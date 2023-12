Stem Flore Deman tot Krak van Waregem

Flore Deman (31) was in mei curator van het kunstenfestival Waregem Tekent. “Dat initiatief heb ik opgestart toen ik op de cultuurdienst werkte. Het is plezant om het event jaren later als ambassadeur vorm te mogen geven. Waregem Tekent staat nog in zijn kinderschoenen en heeft een groot potentieel. Ik blijf er met plezier mijn schouders onder zetten.”

Als illustrator ontwerpt ze bovendien diverse campagnes voor de stad, zoals het beeld voor Waregem Wintert. De bestickering op het gebouw van de jeugddienst is ook een creatie van Flore. Haar werk draait vaak rond maatschappelijke thema’s.