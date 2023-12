Stem Filip Romanus tot Krak van Veurne

Als flying loadmaster op cargovliegtuigen reisde Filip Romanus (54) vijftien jaar de wereld rond. “Mijn fascinatie voor culturele invloeden en unieke smaken resulteerde in het openen van bistro De Living, met wereldse gerechten en aangepaste Belgische en buitenlandse bieren. De bediening gebeurt met de hulp van jongeren met een verstandelijke beperking. We willen hen de kans geven om met meer moed een job in ‘de echte wereld’ aan te kunnen. En als biersommelier kreeg ik het idee om zelf bier te brouwen en een Craftbeer Festival te organiseren voor bieren ‘met een hoek af’. Zo creëren we kansen voor brouwers, foodies, ondernemers…” (MVO)

