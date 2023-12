Stem Filip Monbailleu tot Krak van Wingene

Filip Monbailleu (53) is een sportieve gast. Zijn lievelingssport is lopen en hij wil zelf zoveel mogelijk mensen aan het bewegen brengen. Naast het sporten heeft hij een voltijdse job als diensthoofd informatica bij PC Sint-Amandus. “Sport is een gezonde manier om je uit te leven, je hoofd leeg te maken en het geeft veel voldoening”, vertelt Filip. “Ik ben een gedreven loper en ik liep intussen al 102 marathons en ik liep twee keer de 100 kilometer. Het sportieve geeft mij telkens een einddoel waar ik naar streef.” Filip is voorzitter bij de loopclub #RC87 en ondervoorzitter bij Marathon and More Belgium. Deze nominatie kwam onverwacht, maar doet wel heel veel deugd.” (NS)

Filip Monbailleu is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

