Stem Filiep Vandenbroucke tot Krak van Torhout

Filiep Vandenbroucke (bijna 61) woont met zijn vrouw Marijke Hemeryck (60) in de Korenbloemstraat. Ze hebben twee zonen, Simon (32) en Nathan (29). Filiep is sinds mei met pensioen na een loopbaan van 43 jaar in de bouwsector als schrijnwerker-trappenmaker. Hij verzamelt strips en postzegels, maar bovenal zet hij zich in voor de jeugd van voetbalclub SK Torhout. “Dankzij de voetbalmicrobe van mijn zonen en door toedoen van wijlen Danny Sinnaeve ben in de voetbalwereld gerold”, zegt hij. “Ik sta paraat voor de voetballende kinderen. Al enkele jaren leg ik me toe op het trainen van de U7. Ik wil dat de jongens en meisjes graag naar SK komen en bovendien iets bijleren. Ook diegenen met een moeilijke thuissituatie verlies ik zeker niet uit het oog.” (JS)

Filiep Vandenbroucke is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

