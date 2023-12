Stem Filiep Nottebaert tot Krak van Kuurne

Filiep Nottebaert (65) is al heel zijn leven ingeburgerd in het Kuurnse gemeenschapsleven. Elk jaar brengt hij zoveel volk op de been op de Grote Kuurnse Rommelmarkt. Als voorzitter van de Ommeganckgezellen startte hij 25 jaar geleden met het organiseren van de rommelmarkt samen met zijn twee zonen. Vandaag telt het evenement al 450 standen en staat het hoog op de rommelmarktenlijst van standhouders. “We moeten opletten dat we binnenkort niet alle Kuurnse straten inpalmen”, lacht Filiep. Kuurne zit in Filieps hart en dat zal altijd zo blijven. Hij draagt een grote steen bij aan het gemeenschapsleven in Kuurne en maakt er echt wel een bruisende stad van. (TV)

Filiep Nottebaert is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Filiep Nottebaert