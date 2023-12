Stem Femke Lonneville tot Krak van Damme

Lange tijd zat Den Hoorn, ook wel Sint-Rita genoemd, zonder ook maar één winkeltje voor dagdagelijkse producten, een eventuele voedingsautomaat buiten beschouwing gelaten. Maar daar bracht Femke Lonneville (32) samen met haar vader en stiefmoeder in mei van dit jaar verandering in. In De Stutte in de Hoornstraat kan je onder meer terecht voor ingekocht brood en voor door Femkes vader zelfgemaakte patisserie en gebak. “De mensen reageren echt enthousiast op het feit dat er weer een winkel is in het dorp”, zegt Femke. En ik sla graag een praatje met de mensen in het dorp. Over mijn Krak-nominatie zal er zeker gesproken worden in de winkel…” (lacht) (PDV)

Femke Lonneville is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

