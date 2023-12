Stem Febe Vanoverschelde tot Krak van Hooglede

Febe Vanoverschelde (23) is voor het tweede jaar op rij voorzitster van jeugdhuis De Prik. De laatstejaarsstudente criminologie is de eerste vrouw in die functie sinds de jaren 90. “Ik ben er met de volle overtuiging voor gegaan en wil vooral naast de andere bestuursleden staan, niet boven hen. Ik luister naar hun ideeën. Als voorzitster ben ik vaak aanwezig in het jeugdhuis, dat elke vrijdag en zaterdag open is. We organiseren minstens één keer per maand een activiteit, zoals Oktoberfest, Halloweenfeest of oudejaar. Het jeugdhuis moet een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt, daarom spreken we jongeren altijd aan wanneer ze voor het eerst binnenkomen.” (EVG)

Febe Vanoverschelde is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Febe Vanoverschelde