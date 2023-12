Stem Fabrice Goffin tot Krak van Oostende

Fabrice Goffin (52) is ceo van Zorabots, het Oostendse bedrijf dat hij in 2011 met Tommy Deblieck oprichtte. Zorabots zette als eerste wereldwijd humanoïde robots in om met mensen te werken en groeide uit tot een wereldspeler. Fabrice is vooral bekend als voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust. “Ik heb twee grote passies: dieren en robots”, zegt Fabrice. Hij bouwde het Blauw Kruis uit tot een professionele organisatie en ijvert al jaren voor een nieuw dierenasiel. Een strijd die recent resulteerde in een concreet plan met steun van de stad. “Dit was een eerste doel. Er moet nog veel meer gebeuren voor het welzijn van dieren in nood.” Fabrice reageert tevreden: “Deze nominatie kan helpen om het dierenwelzijn onder de aandacht te houden.” (EFO)

Fabrice Goffin is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Fabrice Goffin