Stem Eveline Desmedt tot Krak van Wevelgem

Eveline Desmedt (28) uit Moorsele was dit voorjaar te zien in het VTM-programma ‘Alles voor de Spelen’ dat Vlaanderen warm maakte voor de Special Olympics in Berlijn van 16 tot 25 juni. Ze voetbalt bij FC Gullegem Dames en ook bij de de Special Flames, een selectie van G-voetballers van overal uit België, waarmee ze goud behaalde op de Special Olympics. “Ik voetbal al zo’n 13 jaar, sinds m’n zestiende dus, op het middenveld van FC Gullegem Dames”, opent Desmedt. “Deelnemen aan de Special Olympics deze zomer was een heel toffe ervaring. In de finale kwamen we 0-2 achter, maar kwamen, met nog drie minuten op de klok, terug tot 2-2 en we wonnen met penalty’s.” (RB)

Eveline Desmedt is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

