Stem Eveline Bollengier tot Krak van Lo-Reninge

Eveline Bollengier (40) uit Pollinkhove runt samen met haar man Dietrich Leuridan het bedrijf Leuridan Agro Logistics. Dit jaar organiseerden ze de fuif ‘N8 van de Ketsploate’. “We hadden nooit durven dromen dat ons ideetje dat ontstond op onze teambuilding, om enkele lokale landbouwers met gezondheidsproblemen te helpen, zo’n groot succes zou worden”, zegt Eveline. “We konden een opbrengst van ruim 21.000 euro doorstorten naar de vzw Boeren op een Kruispunt. Op 20 januari 2024 organiseren we een tweede editie. Ik zie het als een nominatie voor ons team, ze verdienen het. Het is ook een pluim op de hoed voor alle verenigingen die ons helpen.” (KVCL)

