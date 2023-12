Stem Evelien Devriese tot Krak van Kortrijk

Evelien Devriese (30) – mama, activist en sinds kort educatieverantwoordelijke bij Animal Rights België – verhuisde met haar gezin van Brugge naar Aalbeke om Daisyfields Animal Sanctuary op te starten, een toevluchtsoord voor alle dieren uit de industrie.

Sinds april 2022 hebben ze meer dan 150 mishandelde en uitgebuite dieren van de dood gered. Evelien redde op veertienjarige leeftijd haar eerste dier, een kip, en het besef dat deze wezens niet dezelfde erkenning kregen als honden of katten, liet haar niet los. Naast haar werk in het toevluchtsoord deelt Evelien haar ervaringen en kennis door lezingen te geven. “We streven ernaar bewustzijn te creëren, harten te openen en veranderingen teweeg te brengen.” (MD)

