Stem Erwin David tot Krak van Gistel

Erwin David (59) is de man achter de jaarlijkse Kunstwandeling in Snaaskerke. “Het begon in de coronacrisis met eigen werken buiten tentoon te stellen en is nu uitgegroeid tot een event met meerdere artiesten.” Erwin, kok van beroep en werkzaam in de chipsfabriek in Veurne, is actief als metaalkunstenaar. Hij stichtte ook kunstkring dAS Art en organiseert regionale expo’s onder de naam Art from nature. “Het is belangrijk om mensen met én kunst én elkaar in contact te laten komen.” Erwin David is sinds zijn 12 jaar actief scoutlid in Bredene en gaat als kookouder mee op kamp. Hij doet ook vrijwilligerswerk bij Poverello en zetelt in de lokale dorpsraad. (TVA)

Erwin David is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

