Stem Eric Demarée tot Krak van Oudenburg

Eric Demarée (67) staat altijd klaar om te helpen bij de sociale kruidenier, als chauffeur van het marktbusje en bij zijn kinderen. Sedert een viertal jaar is Eric vrijwilliger bij het OCMW en de sociale kruidenier Thope. “Voor Thope ga ik op maandag eten ophalen in Oostende en bij warenhuizen in de buurt. Op woensdag rij ik geregeld met de marktbus en eens per maand help ik in Thope.” Hij is ook bestuurslid van volleybalclub VCGO. Eric is getrouwd met Anne-Marie Bussche en vader van Dieter, Charlotte en Liselotte. Hij werkte elf jaar op de ferry’s, en was chauffeur bij een farmaceutisch bedrijf. (LIN)

Eric Demarée is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

