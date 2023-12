Stem Emiel Cailliau tot Krak van Vleteren

De 19-jarige Emiel Cailliau uit Westvleteren vind je steevast bij Chiro Pimpernel. “Dit is heel onverwacht, maar supertof nieuws. Ik probeer zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen in de Chiro en ik ben zeer blij dat mijn medeleiding die moeite apprecieert. Ikzelf zie het nog altijd als een hobby en vind het superleuk om leiding te geven aan de kinderen op zondagmiddag. Ook alle taakjes die erbij komen vind ik superleuk om te doen, omdat we er veel van bijleren en ze ons als persoon enorm laten groeien. Ik wil die nominatie opdragen aan de voltallige leiding en de volwassen begeleiders van Chiro Pimpernel, voor hun inzet het hele jaar door.” (LBR)

Emiel Cailliau is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

