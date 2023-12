Stem Els Vannecke tot Krak van Koksijde

Dit jaar blies BBC Koksijde vijftig kaarsjes uit. Voor Els Vannecke (57) betekende het na de festiviteiten in juni haar afscheid als voorzitter van de basketclub. “In juni gaf ik de fakkel door. Destijds was ik speelster bij de zogenaamde gouden generatie en ik ben vier jaar voorzitter geweest. Mijn man Piet Van Mol is trainer van de U18 en onze dochters Fien en Floor spelen er nog. Onze zoon Miel speelt sinds dit seizoen elders. Nu zit ik nog aan de wedstrijdtafel en verder ben ik lid bij TC Koksijde”, zegt Els, die werkt in het volwassenenonderwijs. “Deze Krak-nominatie is een mooie appreciatie voor mijn inzet bij de club.” (API)

Els Vannecke is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

