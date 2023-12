Stem Els Dobbelaere tot Krak van Deerlijk

Els Dobbelaere (54), vroedvrouw in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, is al tien jaar aangesloten bij B-Fast. Midden februari zakte ze samen met tientallen vrijwilligers af naar Turkije om in een veldhospitaal mensen te helpen die getroffen werden door de zware aardbeving. Ze werkte er een tweetal weken op de zogenaamde ‘moeder en kind’-afdeling, waar moeders en jonge kinderen zorgen krijgen. Ze beleefde er een magisch moment toen ze getuige was van de eerste baby die in het veldhospitaal geboren werd. “Te veel eer voor mij”, reageert Els bescheiden. “Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn met veel meer verdiensten.” (DRD)

Els Dobbelaere is genomineerd voor Krak van Deerlijk

