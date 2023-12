Stem Ellen Depreitere tot Krak van Ingelmunster

Ellen Depreitere (21) kon in februari 2023 de drie Belgische records die al op haar naam stonden opnieuw scherper stellen. Bovendien kon de Ingelmunsterse sportvrouw van het jaar zich daar ook kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Boedapest, Hongarije, dat in oktober zou plaatsvinden. Op 17 oktober nam ze dan deel aan haar eerste internationale competitie en de Belgische kampioene veroverde op het EK meteen een bronzen medaille op het onderdeel deadlift. In februari neemt ze deel aan de kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK. “Wat mij vooral drijft, is de gedachte dat als je het echt wil dat je het kan, zolang je bereid bent ervoor te werken.” (RV)

Ellen Depreitere is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

