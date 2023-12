Stem Eddy Heyrman tot Krak van De Haan

Begin maart vierde Eddy Heyrman zijn 70ste verjaardag, maar de man achter Clown Rocky staat ook al 55 jaar op het podium. Hij begon als animator Eddy, waarna Clown Rocky een begrip werd. Ook nu nog treedt de olijke kindervriend talrijke keren per maand op in heel Vlaanderen. Er is geen plaatsje aan de kust waar Clown Rocky nog niet op een podium stond. Sinds drie jaar woont hij in De Haan. “Zeer blij met deze erkenning, want Clown Rocky mag dan al over de hele kustlijn veel bijval krijgen, het mooiste badplaatsje heeft hem echt in de armen gesloten. ‘t Is een hele eer en een groot genoegen, zeker voor een aangespoelde clown”, aldus manager Patrick Goossens. (WK)

Eddy Heyrman is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Eddy Heyrman