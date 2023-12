Stem Dries De Zaeytijd tot Krak van Lendelede

Historicus Dries De Zaeytijd (41) uit de Kortrijkestraat, winnaar van de Cultuurtrofee 2022, is een van de vijf Krak-genomineerden. Voor zijn recent boek over een Roeselaarse veloschoenmakerij, maar ook voor zijn belangeloze inzet voor de lokale Fietsersbond. “Ik werk als wetenschappelijk medewerker in het Wielermuseum Koers in Roeselare, waar ik historisch onderzoek doe naar de koers en via nationale en internationale contacten met de wielerwereld de museumcollectie probeer uit te breiden.” Zijn passie voor de fiets deelt hij met de Lendeledenaren. “Ik ben medestichter van de Fietsersbond die het ‘Fietsbusproject’ opstartte om kinderen veilig van en naar school te begeleiden.” (IB)

Dries De Zaeytijd is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

